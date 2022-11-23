Испания одержала свою самую крупную победу на чемпионате мира

Сборная Испании со счетом 7:0 обыграла команду Коста-Рики в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Испания одержала свою самую крупную победу на чемпионате мира.

В последний раз такой разгром был на ЧМ в 2010 году, когда Португалия победила Северную Корею 7:0.

Сборные Испании и Коста-Рики выступают в группе E вместе с командами Германии и Японии. Матч между этими сборными прошел ранее в среду и завершился победой японцев со счетом 2:1.

В следующем туре испанцы сыграют со сборной Германии, костариканцы встретятся с японцами, встречи пройдут 27 ноября.