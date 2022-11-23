23 ноября, 21:10
Сборная Испании со счетом 7:0 обыграла команду Коста-Рики в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.
Испания одержала свою самую крупную победу на чемпионате мира.
В последний раз такой разгром был на ЧМ в 2010 году, когда Португалия победила Северную Корею 7:0.
Сборные Испании и Коста-Рики выступают в группе E вместе с командами Германии и Японии. Матч между этими сборными прошел ранее в среду и завершился победой японцев со счетом 2:1.
В следующем туре испанцы сыграют со сборной Германии, костариканцы встретятся с японцами, встречи пройдут 27 ноября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования