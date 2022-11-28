Камерун — Сербия: африканцы сравняли счет, забив два гола за три минуты

Сборная Камеруна сравняла счет в матче против Сербии в групповом турнире ЧМ-2022 — 3:3.

Голы были забиты на 63-й и 66-й минутах. Отличились: Венсан Абубакар и Эрик Максим Шупо-Мотинг.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча Камерун — Сербия.