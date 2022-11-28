Камерун — Сербия: прямая трансляция матча ЧМ-2022

28 ноября в городе Эль-Вакра (Катар) сборная Камеруна сыграет с Сербией в матче группы G чемпионата мира-2022 по футболу. Встреча начнется в 13.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Камерун — Сербия. Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на канале matchtv.ru (начало — в 12.45).

Сборная Камеруна занимает третье место в своей группе с 0 баллов. У Сербии — 0 очков и четвертая строчка.

24 ноября камерунцы проиграли Швейцарии (0:1) на ЧМ-2022, а сербы уступили Бразилии — 0:2.