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24 ноября, 12:25

Камерунский полузащитник Ондуа обратился к российским фанатам и футболистам перед первым матчем на ЧМ-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
Гаэль Ондуа.
Фото Global Look Press
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Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, у которого есть российское гражданство, обратился к болельщикам и российским футболистам перед своим первым матчем на ЧМ-2022.

«Это непросто — много работать, иметь шансы попасть на чемпионат мира и в итоге оказаться в такой ситуации. Хотел бы передать футболистам в России слова поддержки. Держитесь и трудитесь, как вы умеете, что бы ни было.
Я чувствую эту поддержку даже издалека. Всем очень благодарен и уверен, что мы все можем сделать Россию лучше, что бы ни происходило. Главное — оставаться людьми и поддерживать друг друга», — приводит «РБ Спорт» слова Ондуа.

В четверг, 24 ноября, сборная Камеруна проведет первый матч на ЧМ-2022 против Швейцарии. Игра начнется в 13.00 по московскому времени. Ондуа остался в числе запасных на эту встречу.

27-летний Ондуа — воспитанник «Локомотива». В России он также выступал за молодежную команду ЦСКА и «Анжи».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/poluzashhitnik-sbornoj-kameruna-obratilsya-k-futbolistam-i-bolel-shhikam-v-rossii/
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Сборная Камеруна по футболу
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