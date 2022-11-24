Сотрудник оргкомитета ЧМ-2022 рассказал о поведении полиции и бытовой преступности в Катаре

В интервью «СЭ» сотрудник оргкомитета ЧМ-2022 Алишер Никимбаев, работающий в нем и живущий в Катаре пять лет, рассказал о поведении полиции в Катаре, бытовой преступности в стране и о турецких полицейских на матчах турнира.

— Катар и безопасность — что по этому вопросу есть самое интересное?

— Катар в принципе одна из самых безопасных стран в мире. Приведу простой пример. Вчера так получилось, что забыл поднять стекло в своей машине. Портмоне на несколько часов осталось в ней у всех на виду. Несколько часов меня не было, взять его мог кто угодно. Но, естественно, ничего не произошло. Я жил в родном Узбекистане, в Малайзии, в других странах, и в большинстве из них такое невозможно. Но здесь по чьей-то злой воле ничего не пропадет. Практически нет даже мелкого воровства, не говоря уже о более серьезных преступлениях.

— А за воровство руки по закону не отрубают?

— Честно, даже не знаю. По крайней мере ничего такого здесь давно не случалось. В Саудовской Аравии, слышал, были казни, людей закидывали камнями, причем недавно. Но не в Катаре. И с точки зрения одежды строгих законов здесь нет. Допустим, в шортах можно ходить всегда, и я сам в них хожу. Никто за пять лет ко мне не подходил и не делал замечание, не то что не угрожали. И женщины могут ходить с открытыми плечами. Ходить на футбол они могут без проблем. В Саудовской Аравии был запрет на посещение женщинами матчей, а в Иране он по-прежнему есть. В Катаре его не было никогда.

Другой вопрос, что безопасность в стране и организация безопасности на стадионе, тем более чемпионата мира, — это разные вещи. В Катаре это знали и над этим работали, и тестовые мероприятия проводились в том числе и для того, чтобы учить сотрудников служб безопасности. Поэтому привлечены и иностранные специалисты — на аренах вы увидите много турецких полицейских. Учитывая их фанатов, они обладают богатым опытом.

Мы проводили здесь Суперкубок Турции в начале января этого года, и мы знаем, что это такое — даже небольшая группа активных болельщиков «Антальяспор». Есть специалисты по безопасности и из других стран.

— Поведение полиции в бытовой обстановке по отношению к болельщикам из других стран в России-2018 было образцовым — и совсем другим по сравнению с обычной жизнью. Чего ожидать от Катара?

— Здесь полиция в обычной жизни незаметна. Это не страны бывшего СССР, где ты видишь полицейских постоянно. Допустим, если сравнивать с Ташкентом, где тебя могут остановить гаишники просто для проверки документов, то в Катаре такого не бывает. За пять лет, которые здесь живу, никто меня ни разу не остановил и не сказал: «Покажи документы». Знаю людей, которые здесь ездят на машинах, не имея прав, — и ничего. Полиция здесь скорее нацелена на то, что, условно, увидев, что у тебя спущено колесо, остановится и поможет его заменить. Но другой менталитет в плане защиты частной жизни. Отсюда и недопонимания, которые сейчас возникают с отдельными приезжими. Понимаешь это, какое-то время здесь прожив.

— Когда случаются какие-то инциденты, как недавно с датским телеоператором, которому запретили снимать в общедоступной зоне, рычаги изменения ситуации есть?

— Есть. Ежедневно это все докладывается и разбирается на самом высоком уровне в стране. Любой скандал становится там известен. Тут надо понимать: в Катаре другое, чем в той же Европе, отношение к частной жизни — она охраняется законом гораздо строже. Здесь невозможно себе представить папарацци, которые на съемках частной жизни зарабатывают. Поэтому люди иногда не понимают, когда им говорят, что тут нельзя фотографировать местных. Также и некоторым полицейским тяжело перестроиться ментально. Но это мониторится и решается.

Ситуация с датчанами (у этого видео сейчас уже чуть ли не миллион просмотров) заключалась в том, что во время прямого эфира в прибрежном развлекательном центре «Катара», популярном открытом месте семейного отдыха, к журналистам подошли охранники и сказали: «Вам нельзя здесь снимать». Телевизионщики пытались доказать, что можно, показывали все разрешающие документы, но это не подействовало. Территория управляется компанией, которая сочла своей обязанностью таким образом охранять частную жизнь отдыхающих там людей.

— Но этой компании сейчас объяснят, что во время ЧМ-2022 так делать не надо?

— Да. Это однозначно.

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.