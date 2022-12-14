Капитана сборной Марокко заменили в первом тайме полуфинала ЧМ с Францией

Капитан и защитник сборной Марокко Ромен Саисс заменен в первом тайме матча 1/2 финала ЧМ-2022 с Францией.

На 21-й минуте главный тренер Валид Реграгуи был вынужден заменить Саисса из-за травмы. Вместо него на поле вышел Селим Амалла.

Отметим, что в четвертьфинальном матче с Португалией (1:0) Саисса унесли с поля на носилках во втором тайме.