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27 ноября, 23:21

Кассано назвал Ришарлисона ужасным футболистом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано высказался об игре нападающего национальной команды Бразилии Ришарлисона.

«Нельзя вызвать Ришарлисона, который ужасен, и при этом оставить вне заявки Фирмино, который является феноменом. Ришарлисон очень плох, за него заплатили 75 миллионов евро, а он не умеет контролировать мяч. Фирмино из «Ливерпуля» намного лучше. Я человек, который никогда не отрицает своих слов, и после того, что я видел, я подтверждаю, что Ришарлисон ужасен. Второй гол? Реальность такова, что он плохо обработал мяч и забил ножницами. А второй гол был в пустые ворота. Нельзя сравнивать его с другими бразильскими нападающими», — приводит слова Кассано Marca.

Ришарлисон забил два гола в матче группы G чемпионата мира-2022 Бразилия — Сербия (2:0) и принес победу своей команде.

Бразильцы занимают 1-е место в своей группе (3 очка). 28 ноября национальная команда Бразилии встретится со Швейцарией. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.marca.com/en/world-cup/2022/11/26/638271b522601db8648b45ac.html
Антонио Кассано
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Ришарлисон
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