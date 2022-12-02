Коста-Рика — Германия: видеообзор матча ЧМ-2022

Сборная Германии переиграла команду Коста-Рики (4:2) в матче третьего тура группового турнира чемпионата мира-2022. Встреча на стадионе «Аль-Байт» завершилась со счетом 4:2.

На 10-й минуте немецкий нападаюший Серж Гнабри открыл счет. Этот гол стал единственным в первом тайме.

После перерыва полузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда сравнял счет. Затем костариканцы благодаря голу Хуана Пабло Варгаса вышли вперед. Однако немцам удалось отыграться и одержать победу — Кай Хаверц оформил дубль, а также один мяч забил Никлас Фюллькруг.

Видеообзор матча ЧМ-2022 Коста-Рика — Германия

Германия заняла третье место (4 очка), уступив Испании по количеству забитых мячей. Четвертая строчка в группе Е у Коста-Рики (3 очка).