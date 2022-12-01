Крыховяк разочарован поражением от Аргентины на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк прокомментировал поражение от Аргентины (0:2) в матче чемпионата мира-2022.

«Когда у тебя плохой матч и тебе приходится страдать девяносто минут, ты разочарован после финального свистка, так и должно быть. Однако когда мы узнали, что прошли в плей-офф, мы, очевидно, обрадовались, потому что на момент жеребьевки не было очевидно, что выйдем в 1/8 финала, учитывая нашу группу с Аргентиной и Мексикой.

Если мы хотим приподнести сборной Франции сюрприз, нам придется играть по-другому, особенно с мячом. Итак, мы собираемся проанализировать это поражение от Аргентины, чтобы попытаться показать что-то другое против Франции", — цитирует L'Equipe Крыховяка.

Сборная Аргентины набрала 6 очков и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2022, а Польша — со второго. Соперником аргентинцев будет команда Австралии, а поляков — Франция.