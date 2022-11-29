Кто выйдет в плей-офф ЧМ в Катаре? — Live в 13:00

Чемпионат мира в Катаре дошел до середины: сыграна ровно половина матчей. И теперь начинается самое интересное — третий тур в группах и матчи за выход в плей-офф. В эфире Игорь Рабинер из Катара, а также Леонид Волотко и Олег Кошелев из Москвы.