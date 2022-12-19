Линекер: «Месси — подарок футбольных богов»

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер поздравил Лионеля Месси и сборную Аргентины с победой на чемпионате мира-2022. В финале аргентинцы по пенальти обыграли французов (3:3, пен. — 4:2).

«Это была абсолютная привилегия наблюдать за Лионелем Месси на протяжении почти двух десятилетий. Мгновение за мгновением завораживающий, головокружительно радостный футбол. Он — подарок футбольных богов. Так приятно, что он поднял главный приз в нашем виде спорта. Спасибо и поздравляю, чемпион», — написал Линекер в Twitter.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.