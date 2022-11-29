Лукаку остановил ссору Азара, Вертонгена и Де Брейне в расположении сборной Бельгии

В сборной Бельгии провели «кризисную встречу» команды для урегулирования конфликтов между игроками, сообщает L'Equipe.

По информации источника, в последнее время в команде сформировалось не лучшая атмосфера, а некоторые игроки отказываются общаться друг с другом. Так, Де Брейне не разговаривает с Тибо Куртуа, Эден Азар — с Леандро Троссардом. Не очень хорошие отношения сложились и между форвардами Ромелу Лукаку и Миши Батшуайи.

Отмечается, что недавно произошла большая ссора между Де Брейне, Азаром и Вертонгеном, в которую вмешался Лукаку и остановил ее.

Сборная Бельгии на чемпионате мира 2022 года выиграла у Канады, но проиграла Марокко и занимает третье место в группе F с 3 очками.

1 декабря национальная сборная Бельгии встретится с Хорватией. Начало — в 18:00 (мск).