Мбаппе повторил рекорд чемпионатов мира 52-летней давности

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в матче чемпионата мира-2022 против Австралии (4:1) сделал 19 касаний мяча в штрафной соперника.

Как сообщает Opta, это является самым высоким показателем среди игроков в матчах чемпионата мира с 1970 года. Тогда у Луиджи Ривы, Уве Зеелера и Герда Мюллера были матчи с 19 и более касаниями мяча в штрафных соперника.

Сборная Франции лидирует в группе D по итогам игрового дня (3 очка), Дания — вторая (1 очко), Тунис — третий (1 очко), Австралия — четвертая (0 очков).

Французская команда проведет следующий матч 26 ноября против Дании (19.00 мск), а австралийцы в этот же день встретятся с Тунисом (13.00 мск).