Мбаппе вновь обогнал Месси в списке лучших бомбардиров ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил три гола в финале ЧМ-2022 в Катаре против команды Аргентины.

23-летний француз вновь вышел в лидеры гонки бомбардиров. Теперь на его счету 8 голов на турнире в Катаре.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который в этом матче оформил дубль, имеет в активе 7 голов.