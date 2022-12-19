Месси и Мбаппе показательно радовались друг перед другом после забитых голов

Сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, 4:2 — по пенальти) в финале ЧМ-2022.

Во время матча камеры болельщиков зафиксировали, как Лионель Месси и Киллиан Мбаппе радовались забитым голам.

После каждого взятия ворот игроки трясли кулаками друг перед другом.

Месси и Мбаппе.

Мбаппе и Месси.

По итогам ЧМ-2022 Мбаппе забил 8 голов (в том числе хет-трик в финале). Месси отличился 7 раз (включая дубль в финале).