В Катаре прошла церемония закрытия чемпионата мира-2022

В Катаре состоялась официальная церемония закрытия чемпионата мира-2022. Мероприятие прошло на главном стадионе турнира «Лусаил» перед финалом Аргентина — Франция.

Ранее сообщалось, что бывший капитан сборной Испании Икер Касильяс примет участие в церемонии и вынесет кубок чемпионов.

Финал Аргентина — Франция начнется в 18.00 по московскому времени.