Надаль: «То, что Месси стал чемпионом мира, сделало меня счастливым»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением по поводу победы сборной Аргентины на ЧМ-2022. Он признался, что-то, что форвард Лионель Месси стал чемпионом мира сделало его счастливым.

«Когда Месси забил в овертайме, то я не смог сдержать слезы. То, что Лионель стал чемпионом мира, сделало меня счастливым», — сказал Надаль Football Espana.

35-летний аргентинский футболист впервые в карьере выиграл чемпионат мира. В финале ЧМ-2022 Аргентина по пенальти обыграла Францию (3:3, пен — 4:2)