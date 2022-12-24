Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 08:11

Надаль: «То, что Месси стал чемпионом мира, сделало меня счастливым»

Надаль поделился мнением по поводу победы сборной Аргентины на ЧМ-2022
Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением по поводу победы сборной Аргентины на ЧМ-2022. Он признался, что-то, что форвард Лионель Месси стал чемпионом мира сделало его счастливым.

«Когда Месси забил в овертайме, то я не смог сдержать слезы. То, что Лионель стал чемпионом мира, сделало меня счастливым», — сказал Надаль Football Espana.

35-летний аргентинский футболист впервые в карьере выиграл чемпионат мира. В финале ЧМ-2022 Аргентина по пенальти обыграла Францию (3:3, пен — 4:2)

Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Рафаэль Надаль
0
Читайте также
Промес — лучший игрок России этого года. Квинси стал по-настоящему своим
Полный шок. Жамнову поставили «неуд», у сборной России будет новый тренер
Число погибших при пожаре в приюте в Кемерово выросло до 20
В МИД РФ заявили о планах сохранить объем прокачки нефти через Украину
Военный ДНР отметил улучшение дисциплины в армии РФ из-за HIMARS у ВСУ
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: кубок мира — у Месси
Источник: Ди Мария не планирует завершать карьеру в сборной Аргентины
ФИФА сообщила, что ни один из 64 матчей ЧМ-2022 не был договорным
Ди Мария сделал татуировку в честь победы на чемпионате мира-2022
Главный арбитр финала ЧМ-2022 заявил, что остался удовлетворен своей работой
Лисандро Мартинес — о победе на ЧМ-2022: «Для нас огромная гордость заставлять аргентинцев улыбаться»
Эмери: «Я поговорю с Мартинесом о некоторых его празднованиях на ЧМ-2022»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Силва признался, что до сих пор переживает из-за неудачи Бразилии на ЧМ-2022

Источник: Ди Мария не планирует завершать карьеру в сборной Аргентины