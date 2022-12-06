Нападающий «Арсенала» и сборной Бразилии Габриэл Жезус может пропустить несколько месяцев из-за травмы

Нападающий «Арсенала» и сборной Бразилии Габриэл Жезус может пропустить несколько месяцев из-за травмы, сообщает The Telegraph.

Бразильцу может потребоваться операция на колене из-за травмы, которую он получил в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2022 с командой Камеруна (0:1).

Таким образом, 25-летний футболист рискует пропустить несколько месяцев.

Жезус в текущем сезоне сыграл 20 матчей во всех турнирах за лондонский клуб, забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач.