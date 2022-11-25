Нидерланды

25 ноября, 20:50
Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия получил травму в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Нидерландов.
33-летний футболист получил повреждение в конце матча. На 90-й минуте он покинул поле на носилках, вместо него вышел Ромарио Ибарра.
Позднее Валенсия смог прийти на скамейку запасных самостоятельно.
В данный момент Валенсия является лучшим бомбардиром ЧМ-2022 с 3 голами в 2 матчах.
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Основные источники исследования