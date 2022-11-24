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24 ноября, 16:59

Нападающий сборной Швейцарии Эмболо поделился эмоциями после победы над Камеруном. Он является уроженцем африканской страны

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий сборной Швейцарии Брель Эмболо поделился эмоциями после завершения матча ЧМ-2022 против Камеруна (1:0).

«Я горд. Сбылась моя мечта. Я забил первый гол на чемпионате мира. И в ворота Камеруна. После всех этих разговоров.

Хочу отметить игру всей команды. Мы показали солидный футбол.

Какие чувства? Облегчение. Выиграли матч, взяли три очка», — цитирует игрока Blick.

Отметим, что Эмболо, который является уроженцем Камеруна, стал автором победного мяча в этой встрече.

В следующем матче команда Мурата Якина сыграет с Бразилией 28 ноября. Камерун встретится с Сербией в этот же день.

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

Брель Эмболо
Чемпионат мира по футболу
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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