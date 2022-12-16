Неста заявил, что считает Роналду одним из лучших в мире

Экс-игрок «Милана» Алессандро Неста поделился мнением о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Я все еще считаю его одним из лучших футболистов мира. Критика в его адрес заслуженная, но некоторые настолько озлобленны, что это больше похоже на зависть. У меня к Роналду огромное уважение, несмотря на, откровенно говоря, слабый чемпионат мира», — цитирует Несту Corriere dello Sport.

На чемпионате мира-2022 Португалия дошла до 1/4 финала, где проиграла Марокко (0:1). Роналду сыграл на ЧМ 5 матчей и забил 1 гол.