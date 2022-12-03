Ни одна сборная не смогла набрать максимум очков на групповом этапе ЧМ-2022

2 декабря завершился групповой этап чемпионата мира по футболу в Катаре.

Ни одна сборная не смогла выиграть свою группу, набрав максимум (9) очков и одержав три победы подряд.

По 7 очков набрали команды Нидерландов, Англии и Марокко. По 6 очков в активе Аргентины, Франции, Японии, Бразилии и Португалии.

Матчи 1/8 финала начинаются с 3 декабря.