Пирс Морган считает, что сборную Францию намеренно отравили перед финалом ЧМ-2022

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган заявил, что сборную Франции намеренно отравили перед финалом чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Это был не вирус, французскую команду явно намеренно отравили», — написал журналист в своих социальных сетях.

Ранее главный тренер национальной команды Франции Дидье Дешам рассказал о вспышке гриппа в команде перед финалом мирового первенства. Среди заболевших футболистов оказались защитник Дайо Упамекано, хавбек Адриен Рабьо и вингер Кингсли Коман.