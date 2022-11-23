Главчич считает, что сборная Сербии дойдет до 1/4 финала ЧМ-2022

23 ноября, 11:00
Полузащитник «Химок» Неманья Главчич поделился мнением о выступлении сборной Сербии на чемпионате мира-2022 в Катаре.
По словам хавбека подмосковного клуба, национальная команда Сербии может добраться до четвертьфинала турнира.
«У нас сейчас очень хорошая команда, сильные игроки и тренер. Я ожидаю хорошего результата на чемпионате мира — минимум четвертьфинал. Да, у нас тяжелая группа, но в первой игре против Бразилии у нас равные шансы, потому что у нас есть уверенность, позади нас удачные результаты в отборочном турнире на ЧМ — мы первые в нашей группе, а на втором месте Португалия. Так что, почему не победить?» — цитирует Главчича Metaratings.ru.
В групповом турнире ЧМ-2022 Сербия сыграет с Бразилией, Швейцарией и Камеруном.
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