Пиняев заявил, что больше ориентируется в футболе на Месси, чем на Роналду

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев в интервью «СЭ» заявил, что больше ориентируется в футболе на Месси, чем на Роналду.

— Ты говорил, что в Катаре болеешь за Месси. Почему не за Роналду?

— К Лео у меня больше симпатии. Но сравнивать их — это все равно что сравнивать зеленый и красный. Они разные. Думаю, что в моем случае стоит ориентироваться на футбол Месси. Все-таки он по антропометрии примерно моего телосложения.

Криштиану, конечно, игрок-машина. В таком возрасте сложно себя сохранить. Но для меня Месси все равно номер один.