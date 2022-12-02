Гюндоган объяснил, почему Германия второй раз подряд не вышла из группы ЧМ

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган объяснил, почему команда второй раз подряд не вышла из группы чемпионата мира.

— Германия второй раз подряд вылетает из группового этапа чемпионатов мира. Как это возможно?

— Всегда сложно найти этому объяснение. Очевидно, мы не делали это специально. Мы пытаемся. Если быть честными, нам много чего не хватало. В конце-концов, недоставало качества. Мы не смогли выступить на своем высшем уровне в этих трех играх. У нас есть потенциал, но мы не реализовали его, — сказал Гюндоган.

Немцы заняли третье место в группе Е ЧМ-2022 в Катаре и не вышли в плей-офф турнира.