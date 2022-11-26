Крыховяк — о победе над Саудовской Аравией: «Тяжелая игра против команды, которая обыграла Аргентину»

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк прокомментировал победу над Саудовской Аравии (2:0) в матче второго тура группы С чемпионата мира-2022.

«Конечно, тяжелая игра. В каждом матче тяжело играть. Особенно против команды, которая обыграла Аргентину. Очень сложно, красивые игроки, хорошая команда. Самое важное, что мы взяли три очка», — сказал Крыховяк.

Польская команда следующий матч проведет 30 ноября против Аргентины, саудовцы в этот же день встретятся с Мексиков. Обе игры начнутся в 22.00 мск.