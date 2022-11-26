26 ноября, 19:28
Сборная Польши победила команду Саудовской Аравии в матче группового этапа чемпионате мира со счетом 2:0.
Голами отметились полузащитник Петр Зелиньски и нападающий Роберт Левандовски.
В компенсированное время первого тайма вратарь польской сборной Войцех Щенсны отбил пенальти.
Обзор матча ЧМ-2022 Польша — Саудовская Аравия
Сборная Польши возглавляет турнирную таблицу группы C, набрав 4 очка, следом идут команды Саудовской Аравии (3), Мексики (1) и Аргентины (0). Матч второго тура группового этапа между аргентинцами и мексиканцами пройдет позднее в субботу.
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Основные источники исследования