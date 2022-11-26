Польша — Саудовская Аравия: видеообзор матча чемпионата мира-2022

Сборная Польши победила команду Саудовской Аравии в матче группового этапа чемпионате мира со счетом 2:0.

Голами отметились полузащитник Петр Зелиньски и нападающий Роберт Левандовски.

В компенсированное время первого тайма вратарь польской сборной Войцех Щенсны отбил пенальти.

Обзор матча ЧМ-2022 Польша — Саудовская Аравия

Сборная Польши возглавляет турнирную таблицу группы C, набрав 4 очка, следом идут команды Саудовской Аравии (3), Мексики (1) и Аргентины (0). Матч второго тура группового этапа между аргентинцами и мексиканцами пройдет позднее в субботу.