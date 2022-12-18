Президент Франции Макрон утешал Мбаппе после поражения в финале ЧМ-2022

Президент Франции Эммануэль Макрон вышел на поле после завершения финала чемпионата мира-2022.

Французская сборная в серии пенальти уступила команде Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти).

Макрон вышел на поле, чтобы поддержать французских игроком. Особенно долго он разговаривал с нападающим Килианом Мбаппе, который оформил хет-трик в этой встрече.

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в третий раз в истории.

Франция побеждала на ЧМ два раза: в 1998 и 2018 годах.