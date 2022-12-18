Радченко раскритиковал судейство в матче за третье место на ЧМ: «Очень много вопросов к арбитру»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал «СЭ» судейство в матче за третье место на чемпионате мира в Катаре, где Хорватия обыграла Марокко (2:1).

«Вопросов к судье было очень много. Были явные ошибки. Я вообще не понимаю, почему он не поставил пенальти в ворота Марокко за откровенный удар по ногам сзади? Там был выход один на один хорватского защитника. Также не поставил пенальти на последних минутах в ворота хорватов. Так что очень много вопросов к арбитру», — сказал Радченко «СЭ».

Чемпионат мира в Катаре завершится сегодня, 18 декабря.