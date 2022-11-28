Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 06:17

Реднапп считает, что Фоден и Грилиш заслуживают большего в сборной Англии

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший футболист «Ливерпуля» Гарри Реднапп считает, что полузащитники «Манчестер Сити» заслуживают большего в сборной Англии на ЧМ-2022.

«В лице Грилиша и Фодена у нас есть сразу два игрока, вокруг которых строила бы свою игру любая другая сборная, выступающая на чемпионате мира в Катаре», — рассказал Sun Sport Реднапп.

Оба игрока не являются постоянным футболистами старта сборной Англии.

Завтра, 29 ноября, сборная Англии сыграет с Уэльсом в 3-м туре ЧМ-2022. Начало — в 22.00 (мск).

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Харри Реднапп
0
Читайте также
«По очкам мы в ММА победили»: что говорили в «Зените» и «Спартаке» после драки
Месси показал величие в матче с Мексикой. Вот еще 5 случаев, когда Лео спасал Аргентину
NYT: ВСУ понесли большие потери под Артемовском, насчитано порядка 240 раненых в сутки
Водителям назвали способы избежать обледенения автомобиля
В Елабуге началось серийное производство внедорожников Aurus Komendant
Как бороться с онкологией
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Ди Мария рассказал, о чем говорил с Месси за минуту до гола в матче с Мексикой
Далот: «Чемпионат мира — это всегда особое соревнование»
Спасет ли Сербия шансы на плей-офф и переиграет ли Роналду Суареса. Главные интриги дня
Дюков заявил, что болеет за Сербию на ЧМ-2022 в Катаре
Сауль Альварес угрожает Месси: «Вы видели, как он мыл пол нашим флагом? Молю Бога, чтобы я не встретился с ним!»
Чемпионат мира усугубляет мировые конфликты: спорт — разобщает
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Игра сборных Англии и США на ЧМ-2022 установила рекорд по просмотрам среди футбольных матчей на американском телевидении

Варан назвал Погба незаменимым игроком сборной Франции