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22 ноября, 13:11

Ришарлисон оскорбил журналиста, назвавшего Неймара высокомерным за фото в шортах с шестью звездами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Неймар.
Фото Global Look Press
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Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон заступился за товарища по национальной команде Неймара и оскорбил журналиста немецкого Bild.

Неймар выложил в соцсетях фотографию в шортах, на которые добавил шестую звезду на эмблему сборной Бразилии. После этого Bild опубликовал статью под заголовком «Первый приступ высокомерия Неймара».

«Это они высокомерны. Мы просто мечтатели. Мы мечтаем об этой шестой звезде, и мы собираемся ее получить, нравится им это или нет. Этот парень — мудак, раз назвал Неймара эгоистом. Я его не знаю, мне на него наплевать», — приводит слова Ришарлисона Metropoles.

Первый матч на чемпионате мира сборная Бразилии проведет с Сербией 24 ноября. Начало — в 22.00.

Также соперниками Бразилии группы G являются сборные Швейцарии и Камеруна.

Источник: https://www.metropoles.com/esportes/futebol/richarlison-defende-neymar-apos-critica-do-bild-arrogantes-sao-eles

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
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Бразилия
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ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
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1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Неймар Сантос
Футбол
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Сборная Бразилии по футболу
Ришарлисон
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