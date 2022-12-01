Роман Орещук поделился мнением об игре сборной Польши против Аргентины на ЧМ-2022

Экс-игрок «Легии» Роман Орещук рассказал, заслужено ли сборная Польши вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре.

Вчера, 30 ноября, поляки проиграли сборной Аргентины (0:2) в матче третьего тура групповой стадии ЧМ.

«Поляки заслужено вышли в плей-офф на чемпионате мира. Мексиканцы сыграли неплохо только с Саудовской Аравией, но, когда они играли с Аргентиной — ничего показать не смогли. А Польша вообще должна была обыгрывать Мексику, только нужно было Левандовскому забить с пенальти. Плюс мексиканцы сами виноваты, им нужно было реализовывать вчера все моменты, которые у них были с саудовцами. Сборная Мексики сыграла не блекло только с Саудовской Аравией, но так-то и мы их обыграли со счетом 5:0. Поэтому нужно сравнивать только матч между поляками и мексиканцами, где первые были ближе к победе», — сказал Орещук Metaratings.ru.

Сборной Польши в 1/8 финала предстоит встретиться со сборной Франции, а Аргентина сыграет против команды Австралии.