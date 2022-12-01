Юран — о сборной Польши: «Скучная? Зато в плей-офф ЧМ-2022»

Российский тренер Сергей Юран в интервью «СЭ» оценил игру сборной Польши в матче групповой стадии ЧМ-2022 против Аргентины (0:2).

— Почему так робко играла Польша против Аргентины?

— Так поляки держали в уме результат параллельной встречи. Думаю, тренеры с бровки им периодически подсказывали. В общем, играли вторым номером, сдержанно, ждали стандарта. Во втором тайме Глик головой пробил рядом со штангой. Но разница в классе команд, конечно, была видна невооруженным взглядом. Аргентина просто мощнее. Физически игроки здорово готовы на все 90 минут, могут весь матч контролировать мяч.

Поэтому даже при 0:2 поляки не летели вперед, боясь нарваться еще на одну атаку. Для них главным было удержать эту разницу в счете, чтобы превзойти Мексику. Хотя теоретически все могло дойти до подсчета желтых карточек. Интересная ситуация.

— Заслужили ли поляки выхода в плей-офф?

— С точки зрения прагматизма, их стратегия сработала. Проиграли с нужным счетом — прошли дальше.

— Но разве это не скучно?

— С точки зрения зрелищности, конечно, есть вопросы. Но что главное для тренера? Результат. Если у тебя нет достаточного числа футболистов, способных играть в атаку, нужно уже по-другому выстраивать тактику. Второй номер, стандарты, контрпрессинг и так далее. Думаю, наставник поляков Михневич исходил именно из этого. Стояла цель — выйти из группы. Он ее выполнил. Игра забывается, а результат остается.

— При этом люди в комментариях обвиняют поляков в трусости. При 0:2 они вообще не шли вперед...

— Ну... Полетели бы вперед, сыграли бы в атаку, точно получили бы три-четыре, а то и пять мячей. И тогда бы в плей-офф, видимо, оказалась Мексика. Можно было бы, конечно, полякам потом рассказывать: зато сыграли на встречных курсах... Но поехали бы домой. Скучно? Зато вышли из группы.

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