Роналд Куман назвал главных фаворитов ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Барселоны» Роналд Куман назвал две главные сборные, которые, по его мнению, способны победить на ЧМ-2022 в Катаре.

«Для меня главным фаворитами турнира являются Бразилия и Франция. Они очень сильны. Конечно, есть и другие хорошие команды, например, Англия, Испания, Аргентина и Нидерланды. Им тоже по силам выиграть мундиаль», — цитирует тренера Marca.

Сборная Франции является действующим чемпионом мира. В первом раунде плей-офф команда сыграет против Польши. Бразилия встретится с Южной Кореей. Игры пройдут 5 декабря.