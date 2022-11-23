Самедов рассказал, за кого болеет на чемпионате мира в Катаре

23 ноября, 19:02
Экс-игрок сборной России Александр Самедов рассказал, что думает о сравнении защитника команды Хорватии Деяна Ловрена чемпионаты мира в России и в Катаре.
«По организации? Ему же виднее, мне сложно оценивать, как там все организованно. С виду стадионы хорошие. Мне кажется, что в России провели великолепный чемпионат мира. Мне сложно оценивать с позиции Ловрена, потому что меня там нет. Был бы я там, то мог бы сравнивать и это было бы более правильно. Уровень футбола... пока как-то очень спокойно. Ждали чего-то более яркого. А по организации у меня вопросов нет», — цитирует Самедова «Спорт День за Днем».
Он также признался, что на ЧМ-2022 болеет за сборную Аргентины, которая в первом туре проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2.
Турнир проходит в Катаре с 20 ноября. Финал состоится 18 декабря.
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