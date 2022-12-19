ЧМ-2022 вошел в тройку самых посещаемых в истории турнира

Чемпионат мира 2022 года в Катаре вошел в тройку самых посещаемых в истории турнира. Все игры посетили более 3,4 миллиона болельщиков.

Больше всех болельщиков собрали три матча сборной Аргентины: против Мексики, Хорватии и Франции в финале.

Больше зрителей собрали только ЧМ-1994 в США — 3 миллиона 568 тысяч зрителей и ЧМ-2014 в Бразилии — 3 миллиона 441 тысяча человек.