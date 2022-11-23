Сборная Испании обыгрывает Коста-Рику с разгромным счетом после первого тайма на ЧМ-2022

23 ноября, 19:50
Сборная Испании обыгрывает Коста-Рику после первого тайма матча первого тура ЧМ-2022 — 3:0.
На 11-й минуте счет открыл Дани Ольмо, на 21-й минуте забил Марко Асенсио, а на 31-й минуте Ферран Торрес реализовал пенальти.
Испания и Коста-Рика играют в группе Е. В первом матче этой группы, который состоялся сегодня, 23 ноября, сборная Германии проиграла Японии (1:2).
ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
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