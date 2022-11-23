Сборная Коста-Рики не нанесла ни одного удара по воротам за матч против Испании. Это второй случай в истории ЧМ

Сборная Испании разгромила национальную команду Коста-Рики в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022. Встреча, состоявшаяся в Дохе 23 ноября, завершилась со счетом 7:0 в пользу испанцев.

Сборная Коста-Рики не нанесла ни одного удара за матч против Испании.

Статистика ударов на чемпионате мира доступна с 1966 года, за это время было два случая, когда какая-либо сборная не наносила ни одного удара за матч: Коста-Рика против Испании на ЧМ-2022 и Коста-Рика против Бразилии в 1990 году.