Сборная Коста-Рики не нанесла ни одного удара по воротам за матч против Испании. Это второй случай в истории ЧМ

23 ноября, 21:23
Сборная Испании разгромила национальную команду Коста-Рики в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022. Встреча, состоявшаяся в Дохе 23 ноября, завершилась со счетом 7:0 в пользу испанцев.
Сборная Коста-Рики не нанесла ни одного удара за матч против Испании.
Статистика ударов на чемпионате мира доступна с 1966 года, за это время было два случая, когда какая-либо сборная не наносила ни одного удара за матч: Коста-Рика против Испании на ЧМ-2022 и Коста-Рика против Бразилии в 1990 году.
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Основные источники исследования