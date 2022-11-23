Испания выиграла на ЧМ со счетом 7:0, но до рекорда XXI века ей не хватило одного гола

Забив семь безответных голов в ворота сборной Коста-Рики, испанцы одержали одну из самых крупных побед в истории чемпионатов мира.

В ХХI веке только Германия выигрывала с более крупным счетом. В 2002 году команда Руди Феллера разгромила Саудовскую Аравию — 8:0. Рекорд турнира делят сборные Венгрии и Югославии, которые побеждали соперников с разницей в девять голов.

Самые крупные победы в истории чемпионатов мира