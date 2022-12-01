Сборная Марокко установила рекорд по набранным очкам на ЧМ среди африканских сборных

Сборная Марокко установила рекорд по числу набранных очков на чемпионатах мира среди африканских сборных, сообщает Opta.

Марокканцы заняли первое место в группе F на ЧМ-2022 с 7 очками в 3 матчах. Такого результата не добивалась ни одна африканская команда.

Также Марокко во второй раз в истории вышел в плей-офф чемпионата мира с первого места (первый раз был в 1986 году). Команда повторила рекорд африканских сборных, который до этого принадлежал Нигерии, выигрывавшей свои группы в 1994 и 1998 годах.

В 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Марокко встретится с командой, которая займет второе место в группе E.