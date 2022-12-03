Швейцария обыграла Сербию и вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре

Сборная Швейцарии обыграла Сербию в матче третьего группы G ЧМ-2022. Встреча на стадионе «974» завершилась со счетом 3:2.

Счет в игре на 20-й минуте открыл полузащитник швейцарцев Джердан Шакири. Через шесть минут нападающий Сербии Александар Митрович сравнял, а затем форвард Душан Влахович вывел сербов вперед. В концовке первого тайма нападающий сборной Швейцарии Брель Эмболо сделал счет ничейным.

Во втором тайме единственный гол на 48-й минуте забил полузащитник швейцарцев Ремо Фройлер, который установил итоговый счет в игре. В концовке матча футболисты устроили потасовку, в результате которой желтые карточки получили Никола Миленкович и Гранит Джака.

В параллельном матче группы G Камерун обыграл Бразилию (1:0). Таким образом, в плей-офф ЧМ-2022 с первого места вышла Бразилия (6 очков), со второго — Швейцария (6 очков). Камерун заняла третье место (4 очка), Сербия — четвертая (1 очко).

В 1/8 финала турнира бразильцы сыграют со сборной Южной Кореи (5 декабря), а швейцарцы встретятся с Португалией (6 декабря).

Швейцария вышла в плей-офф чемпионата мира в третий раз подряд.