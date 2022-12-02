Сербия — Швейцария: Эмболо сравнял счет в концовке тайма

Форвард сборной Швейцарии Брель Эмболо на 44-й минуте сравнял счет в матче с Сербией в третьем туре групповой стадии ЧМ-2022 — 2:2.

Джибриль Соу получил мяч перед штрафной, отдал направо на Сильвана Видмера, который прострелил вдоль ворот, где Эмболо набегал на пустые и замкнул передачу.

Для форварда это второй гол на турнире в Катаре.