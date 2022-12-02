Сербия — Швейцария: Влахович вывел сербов вперед

Нападающий сборной Сербии Душан Влахович забил на 35-й минуте матча со Швейцарией в третьем туре групповой стадии ЧМ-2022 — 2:1.

Влахович пробил из-за пределов штрафной в нижний правый угол ворот.

Для форварда это первый гол на турнире в Катаре.