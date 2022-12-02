Сербия — Швейцария: Фройлер в начале второго тайма вывел швейцарцев вперед

Полузащитник сборной Швейцарии Ремо Фройлер на 48-й минуте забил в матче с Сербией с третьем туре групповой стадии ЧМ-2022 — 3:2.

Передачу, которая стала голевой, сделал Рубен Варгас. Фройлер, который находился в центре штрафной, реализовал момент.