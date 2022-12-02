Сербия — Швейцария: Митрович сравнял счет

Нападающий сборной Сербии Александар Митрович на 26-й минуте сравнял счет в матче со Швейцарией в третьем туре групповой стадии ЧМ-2022 — 1:1.

Душан Тадич забросил мяч на Митровича, который отправил мяч в дальний угол ворот.