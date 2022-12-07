Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пропустил вчерашнюю тренировку из-за работы в тренажерном зале, сообщил журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар.

«Килиан Мбаппе занимался в тренажерном зале, отсюда и его отсутствие на тренировках. Ничего тревожного», — написал Агилар на своей странице в Twitter.

О том, что Мбаппе пропустил тренировка сборной 6 декабря сообщил L'Equipe.

В 1/4 финала ЧМ-2022 Франция сыграет со сборной Англии 10 декабря.