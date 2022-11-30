Тунис — Франция: Хазри забил первый гол в матче

Полузащитник сборной Туниса Вахби Хазри отметился голом в матче третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 против Франции (1:0, второй тайм).

Футболист забил мяч в ворота соперника на 58-й минуте. Это его 25-й гол за сборную Туниса.

Французы уже вышли в плей-офф, а для гарантии первого места в группе D команде Дешама достаточно сыграть вничью с Тунисом.