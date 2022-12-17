Тысячи фанатов вышли на улицы Загреба отпраздновать бронзу сборной Хорватии на ЧМ-2022

В матче за третье место на чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре сборная Хорватии обыграла команду Марокко.

Встреча на стадионе «Халифа» в Дохе завершилась со счетом 2:1 в пользу хорватов.

В столице Хорватии — Загребе — на улицы вышли тысячи фантов, которые отмечают эту победу. Они гуляют по улицам и площадям города с флагами и зажженными файерами.

Подобная картина наблюдается во всех городах страны.

Хорваты во второй раз в своей истории стали бронзовыми призерами чемпионата мира: впервые это произошло на мундиале 1998 года во Франции. Их лучшим результатом остается второе место на ЧМ-2018 в России.