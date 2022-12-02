Уругвай впервые с 2006 года не вышел в плей-офф ЧМ

Сборная Уругвая впервые с 2006 года не вышла в плей-офф чемпионата мира.

2 декабря уругвайцы обыграли Гану (2:0) в заключительном туре групповой стадии ЧМ-2022. Сборная Уругвая набрала 4 очка, столько же сколько Корея, но уступила корейцам по дополнительным показателям и заняла третье место в группе.

Уругвай не смог выйти из группы ЧМ впервыес 2006 года. Ранее команда стабильно выходила в плей-офф на турнирах в 2010, 2014 и 2018 годах.